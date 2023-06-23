Merkez Bankası Başkanı Erkan: 'Enflasyon ile mücadele etmek için tüm birimlerimiz kollarını sıvamıştır'

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde banka yöneticileriyle bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından Merkez Bankası Başkanı Erkan ve Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, açıklamalarda bulundu.

“Enflasyon ile mücadele etmek için tüm birimlerimiz kollarını sıvamıştır"

Erkan, “Bankacılık sektörümüzle bir araya geldik, çok verimli bir görüşme oldu. Bize sorunlarını ve makro ihtiyati çerçeveyi sadeleştirme sürecindeki taleplerini belirttiler. Şundan eminim ki hükümetimizin belirlediği ekonomik hedefler doğrultusunda enflasyonla mücadele etmek için tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır ve bunu istikrarlı ve kararlı bir şekilde hedefe yönelik bir şekilde yapacağımızdan eminim. Bunun için de fiyat istikrarı finansal istikrar için çok önemli. Hem fiyat istikrarı hem de finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz. Bu vesileyle de hepinizin bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

"Hepimizin temel amacı daha fazla yatırım daha fazla istikrar"

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, "Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek Bey teşrif etmişlerdi. Orada da çok güzel bir toplantı olmuştu. Bugün de Sayın Başkanımız henüz çok kısa süre olmasına rağmen geldiler. Sektör temsilcilerinin tamamıyla bir araya geldik. Bankalar Birliği Yönetim Kuruluyla. Herkes tek tek görüşlerini söyledi. Küresel ekonomi, ülkemiz ekonomisi, bankacılık sektörünün dünü, bugünü, geleceğini konuştuk. Hepimizin temel amacı daha fazla yatırım, daha fazla istihdam, daha fazla üretim, daha fazla finansal istikrar ve tabii ki makro ekonomiden en rasyonel şekilde yönetiliyor olması. İnsanımızın toplumsal refahının artması konusu. Bunları çok iyi çalıştık, çok yapıcı, çok verimli, çok sıcak bir ortamda geçen toplantı oldu. Aynı iş birliğini devam ettiriyor olacağız. İnşallah hep beraber daha iyi, daha güzel sonuçlara varmış olacağız” diye konuştu.

Aykut Zor - Metin Başar

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