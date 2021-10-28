Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: 'Enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakın sayacağını öngörüyoruz'

TCMB BAŞKANI ŞAHAP KAVCIOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda da gerek güncel enflasyon gerçekleşmeleri gerekse enflasyon beklentileri hedeflerin üzerinde seyrediyor. Bununla birlikte enflasyonun 2022 yılı sonunda hedeflere yaklaşacağını öngörüyoruz. Son dönemde rezervlerde istikrarlı bir artış eğilimi görülüyor. 15 Ekim 2021 tarihi itibarıyla rezerv rakamımız 126 milyar ABD doları seviyesine yükselmiştir.

Ham petrol fiyatı varsayımlarımız yukarı yönlü güncellendi. Buna göre petrol fiyatı varsayımımızı 2021 yılı için ortalama 70.8 ABD dolarına, 2022 yılı için ise 77 buçuk ABD dolarına yükselttik.

Gıda enflasyonu varsayımlarımızı uluslararası fiyatlarda gözlemlenen artışlar ve tarımsal kuraklık gelişmelerini dikkate alarak 2021 ve 2022 yılı için yukarı yönlü güncelledik.

ENFLASYONUN 2021 YILI SONUNDA YÜZDE 18.4 OLARAK GERÇEKLEŞECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ

"Enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakın sayacağını öngörüyoruz. Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 18.4 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yıl sonunda yüzde 11.8, 2023 yıl sonunda ise 7 seviyesine geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.