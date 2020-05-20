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Merkez Bankası: 'Katar Merkez Bankası ile imzalanan para takası anlaşması tadil edilmiştir'

Merkez Bankası: 'Katar Merkez Bankası ile imzalanan para takası anlaşması tadil edilmiştir'
Merkez Bankası: 'Katar Merkez Bankası ile imzalanan para takası anlaşması tadil edilmiştir'

Merkez Bankası: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması tadil edilmiştir.

Merkez Bankası:"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması tadil edilmiştir. Yapılan değişiklikle swap anlaşmasının tutarı 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltilmiştir. Para takası anlaşmasının temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır."

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