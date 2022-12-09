Merkez Bankası SİPER platformunu geliştirerek hizmete sundu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) için önemli bir katman servis olan ve dolandırıcılık başta olmak üzere yasadışı kullanımları tespitlerinde çok hızlı bilgi ve belge aktarımı sağlayan ‘Güvenlik Katmanlama Servisi'ni (SİPER) geliştirerek kullanıma açtı. Sertifikasyonlarını tamamlayan 4 banka platform üzerinden haberleşmeye başladı. Liralaşma stratejisinin ödemeler alanında son kullanıcıların tüm dijital ödemeler işlemlerini güvenle gerçekleştirmesinde ve yasadışı kullanımların en aza indirilmesinde SİPER platformunun önemli katkılarda bulunacağı düşünülüyor.

Bankadan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “SİPER, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) iş birliğiyle yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmiştir. 7/24/365 anlık para transferi sağlayan FAST Sistemi, Aralık 2020 itibariyle hizmete sunulmuştur. FAST ile tüm kullanıcılar, farklı finansal kuruluşlardaki hesapları arasında 7 gün 24 saat, ucuz, hızlı ve kolay şekilde fon aktarabilmekte ve katılımcı finansal kuruluşlar işlemin taraflarına işlem sonucunu saniyeler içinde anlık bildirebilmektedir. Fon transfer işlemlerinin saniyeler içerisinde gerçekleşmesi beraberinde her türlü güvenlik risklerinin yönetilmesini zorunlu hale getirmiştir.

Bu kapsamda, TCMB, anlık ödemelerin en güvenli şekilde gerçekleştirilmesini ve tabana yayılmasını sağlamak üzere Dünya için de örnek bir uygulama olan SİPER platformunu geliştirerek hizmete sunmuştur. SİPER platformu çalışma prensibi, para transferini başlatan kurum ile alıcı kurum arasında yasadışı bir işlem riski hakkında saniyeler içerisinde bilgi paylaşılmasını ve sistemde bulunan tüm katılımcıların da bilgilendirilmesini sağlamaktır. SİPER sadece FAST için değil tüm fon transfer işlemlerinde de kullanılabilecektir.

SİPER finansal kuruluşlarımızın hizmetine yeni açılmasına rağmen bugün itibarıyla, testler ve teknik sertifikasyonlarını başarıyla tamamlamış dört bankamız platform üzerinden haberleşmeye başlamışlardır. İki bankamız da test ve sertifikasyon sürecini tamamlamış olup gerçek ortama geçişleri tamamlanmak üzeredir. 2023 yılı ilk çeyreğinde FAST üyesi tüm finansal kuruluşların SİPER entegrasyonunu tamamlamaları beklenmektedir.

SİPER platformunun sürmekte olan ikinci fazında merkezi yapıda toplanan veriler üzerinde “Makine Öğrenme” ve “Yapay Zeka” algoritmaları ile akıllı katmanlı stratejik ürünler geliştirilerek yasadışı kullanımların anomali olarak tespit edilmesi ve ödemeler ekosistemindeki tüm paydaşların hizmetine 2023 yılının ikinci yarısında hizmete açılması planlanmaktadır.

TCMB olarak Liralaşma Stratejimizin ödemeler alanında son kullanıcıların tüm dijital ödemeler işlemlerini güvenle gerçekleştirmesinde ve yasadışı kullanımların en aza indirilmesinde SİPER platformunun önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir.”

Ali Canberk Özbuğutu

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