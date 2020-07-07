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Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü

Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü

Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını 10 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 6'dan yüzde 5'e indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını (Nema Oranı) 10 Temmuz'dan itibaren uygulanmak üzere indirdi. TCMB'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20.03.2020-09.07.2020 arasında yüzde 6,00 olarak uygulanan faiz oranı 10 Temmuz'dan itibaren yüzde 5,00 olarak uygulanmaya başlayacak.

Öte yandan; 26.06.2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara yüzde 7, diğer bankalara yüzde 0 uygulanacak. Daha önce bu oranlar sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 0 şeklindeydi.

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