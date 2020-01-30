Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yılın ilk enflasyon raporuna ilişkin sunum yaptı.

Uysal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişiklik yapmadık. Enflasyonun bir süre yatay seyrederek, yıl sonu tahminlerine doğru kademeli olarak gerileceğini düşünüyoruz. Enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edeceğini konusunda öngörü sahibiyiz"

Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir.

"Enflasyon beklentileri iyileşiyor. Bununla birlikte dolarizasyon da yavaş yavaş iyileşecektir diye düşünüyoruz."

"Rekabetçi kur konusunda, Merkez Bankasının herhangi bir kur hedefi bulunmamaktadır. Ancak döviz kurundaki istikrarı önemsiyoruz"

"Kredilerdeki hızlanmada, kredi büyümesi son dönemde iyileşiyor. Bizim attığımız faiz adımlarının etkisi tam anlamıyla fiyatlamalara yansıdı. Finansal koşullarda etkisi oldu. Konut kredilerine ilişkin kampanyalarla canlanmayı destekledik. Bireysel tarafta başlayan bu hareketlenme ticari tarafa da yansıdı. Ağırlıklı Türk Lirası olarak"