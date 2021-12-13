Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha!

Haftanın ilk işlem gününde Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonrası Merkez Bankası'ndan piyasaya satım yönünde Müdahale geldi.
Yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadelerine yer verildi. Dolar kuru gün içerinde en yüksek 14.63 seviyesini görmüştü. Kur saat 13.02 itibarıyla 14.27 seviyesinde bulunuyor.
Merkez Bankası, 1 Aralık Çarşamba, 3 Aralık Cuma ve 10 Aralık Cuma günlerinde de döviz kurlarında yaşanan yükseliş sonrası piyasaya müdahalede bulunmuştu.