Merkez Bankasından 'ihtiyaç akçesi' kararı

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Merkez Bankası'nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Toplantıda hissedarların önergelerini dinleyen Uysal, 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarında yer alan kar üzerinden indirimler yapılarak hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılmasını oy birliğine sundu.

Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıya öncülük eden Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, salonu dolduran hissedarların taleplerini ve önerilerini dinledi.

Toplantının ana maddeleri arasında yer alan 2019 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılması ve son yıl karından ayrılan hariç birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılmasına karar verilmesi hususlarında açık oylama yapıldı. Açık oylama sonucunda 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarında yer alan kar üzerinden indirimler yapılarak hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak verilmesine karar verildi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, pay sahiplerine hitaben açıklamalarda bulunarak kararı oy birliğine sundu. Uysal, “Bankamızın 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarında yer alan kar üzerinden Ticaret Bakanlığı'nın kar payı avansı dağıtımı hakkında tebliğinin 7'nci maddesi gereği indirimler yapılması suretiyle hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması ve son yıl karından ayrılan hariç birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kara katılarak dağıtılması hususlarını açık oylarınıza sunuyorum.

Bankamız kanununun ve esas mukavelesinin 14'üncü maddelerine göre her 10 hisseye sahip olan ve bu hisseyi temsil edenler 1 oy kullanabilecek. Ayrıca Bankamız kanunu ve esas mukavelesinin 18'inci maddelerine göre pay sahibi olmayanlar genel kurulda vekil olarak birden fazla pay sahibini temsil edemeyeceklerdir” ifadelerini kullandı. Toplantının gerçekleştirildiği salonda bulunan hissedarlar tarafından karar oy çokluğuyla kabul edildi.