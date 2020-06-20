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Merkez Bankası'ndan kredi büyüme açıklaması

Merkez Bankası'ndan kredi büyüme açıklaması
Merkez Bankası'ndan kredi büyüme açıklaması

Merkez Bankası'ndan kredi büyüme açıklaması

Merkez Bankası: "Döneme özgü kredi talebini karşılamada bankalara esneklik sağlamak amacıyla; yıllık reel kredi büyüme oranı yüzde 15'in üzerinde olan bankaların zorunlu karşılık teşviklerinden faydalanabilmeleri için sağlamaları gereken uyarlanmış reel kredi büyüme oranının yüzde 15'ten küçük olma koşulunun, yılsonuna kadar geçici bir süre için uygulanmamasına karar verilmiştir. Söz konusu değişiklik, tesisi 26 Haziran 2020 tarihinde başlayacak olan 12 Haziran 2020 tarihli yükümlülük döneminden 25 Aralık 2020 tarihli yükümlülük dönemine kadar geçerli olacaktır."

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