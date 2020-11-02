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Merkez Bankası'ndan sıkılaştırma adımı

Merkez Bankası'ndan sıkılaştırma adımı
Merkez Bankası'ndan sıkılaştırma adımı

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, 3 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere banka bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri sıfırlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 3 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini (BAL) sıfırladı. Açık Piyasa İşlemleri kapsamında Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemleri de durduruldu.

Açıklamanın devamında “Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda para politikası ve likidite yönetimi çerçevesinde gerekli tüm araçlar kararlı bir şekilde kullanılmaya devam edilecektir” denildi.

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