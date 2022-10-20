Merkez Bankası'nın rezerv varlıkları yüzde 3,8 azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri'ni paylaştı. Buna göre, Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3,8 azalarak 107 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4,5 azalarak 60,9 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 3 azalarak 39 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 9,2 azalarak yaklaşık 28,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın yaklaşık 22,4 milyar dolar anapara, 5,8 milyar dolar faizden oluşmaktadır. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 68,7 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 36,1 milyar dolar bir ay vadeli oldu.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 55,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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