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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Ekim ile biten haftada 2 milyar 50 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Ekim ile biten haftada 2 milyar 50 milyon dolar artarak 116 milyar 26 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri 2 milyar 920 milyon dolar artarak 73 milyar 252 milyon dolardan 76 milyar 172 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 14 Ekim haftasında 869 milyon dolar azalarak 40 milyar 724 milyon dolardan 39 milyar 855 milyon dolara geriledi.

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