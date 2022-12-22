Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Aralık ile biten haftada 747 milyon dolar artarak 129 milyar 511 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri 785 milyon dolar artarak 84 milyar 810 milyon dolardan 85 milyar 595 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 16 Aralık haftasında 38 milyon dolar azalarak 43 milyar 954 milyon dolardan 43 milyar 916 milyon dolara indi.

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