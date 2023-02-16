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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Şubat ile biten haftada 3 milyar 989 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Şubat ile biten haftada 3 milyar 989 milyon dolar azalarak, 125 milyar 638 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri 2 milyar 301 milyon dolarlık azalışla 77 milyar 931 milyon dolardan 75 milyar 630 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 10 Şubat haftasında 1 milyar 689 milyon dolar azalarak 51 milyar 696 milyon dolardan 50 milyar 7 milyon dolara indi.

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