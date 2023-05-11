Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Mayıs ile biten haftada 752 milyon dolar azalarak, 114 milyar 132 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 59 milyon dolarlık azalışla 68 milyar 471 milyon dolardan 68 milyar 412 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 5 Mayıs haftasında 693 milyon dolar azalarak 46 milyar 413 milyon dolardan 45 milyar 720 milyon dolara geriledi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.