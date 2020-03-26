Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Mart ile biten haftada 10 milyar 717 milyon dolar azalarak 93 milyar 448 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 7 milyar 332 milyon dolarlık azalışla 72 milyar 475 milyon dolardan 65 milyar 143 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 20 Mart haftasında 3 milyar 385 milyon dolarlık azalışla 31 milyar 690 milyon dolardan 28 milyar 305 milyon dolara geriledi.