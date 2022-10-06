İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Merkez'in faiz oranı vatandaşa yansımadı, bankacılık sektörü kârını 5'e katladı

Merkez'in faiz oranı vatandaşa yansımadı, bankacılık sektörü kârını 5'e katladı
Merkez'in faiz oranı vatandaşa yansımadı, bankacılık sektörü kârını 5'e katladı

Merkez Bankası’nın faiz indirimleri vatandaşa ulaşmıyor. Bankalar yüzde 12 faiz oranıyla aldığı kaynakları ihtiyaç kredisinde yüzde 25, ticari kredilerde yüzde 40 oranla vatandaşlara veriyor. BDDK verilerine göre yılın ilk 8 ayında bankacılık sektörü kârları 5 kat artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), pandemi öncesi ekonomik hareketliliği sürdürmek amacıyla faiz indirimlerini sürdürüyor. Son para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Merkez Bankası'nın haftalık repo yoluyla bankalara verdiği paradan aldığı faiz olarak tanımlanan politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 12'ye çekildi. Eylül 2021'de faiz indirimlerine başlamış, politika faizi 4 ayda 5 puan düşürülerek yüzde 19'dan yüzde 14'e çekilmişti.

Ali Canberk Özbuğutu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.