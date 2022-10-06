Merkez'in faiz oranı vatandaşa yansımadı, bankacılık sektörü kârını 5'e katladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), pandemi öncesi ekonomik hareketliliği sürdürmek amacıyla faiz indirimlerini sürdürüyor. Son para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Merkez Bankası'nın haftalık repo yoluyla bankalara verdiği paradan aldığı faiz olarak tanımlanan politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 12'ye çekildi. Eylül 2021'de faiz indirimlerine başlamış, politika faizi 4 ayda 5 puan düşürülerek yüzde 19'dan yüzde 14'e çekilmişti.
Ali Canberk Özbuğutu
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