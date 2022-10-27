Mermer ocağında iş kazası: 1 ölü !

Edinilen bilgiye göre, Bekçiler Mahallesi'nde bulunan özel sektöre ait bir mermer ocağında gece mesaisinde çalışan Raşit Aydemir (42), yuvarlanan tonlarca ağırlıktaki kaya parçasının altında kaldı. Çalışanlar Raşit Aydemir'e yardıma koşarak, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Raşit Aydemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Aydemir'in cesedi kaya parçasının altından çıkartılıp Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. aydemir'in hastaneye gelen ailesi ve yakınları fenalaşarak sinir krizi geçirdi. Aydemir'in Burdur'un Dirmil ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi.

Murat Yalçın



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