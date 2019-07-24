Mermer yüklü tır devrildi, şoför yaralandı

Edinilen bilgiye göre; Marmara mermer ocaklarından yüklediği blok mermeri taşıyan 15 EB 280 plakalı TIR'ın sürücüsü Soner Kocatürk, İnci Yalısı önünde karşı yönden gelen bir otomobili sıkıştırmamak üzere aracını yolun kenarına atmak zorunda kalınca tonlarca ağırlıktaki blok mermerle birlikte devrildi. Blok mermerlerin yolun kenarına savrulduğu kazada TIR sürücüsü araç içinde sıkıştı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla kaza yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Amirliği ekipleri, araç içinde sıkışan sürücüyü çıkarıp 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücünün tedavisi devam etmek üzere Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR kazasının ardın ikinci kaza haberi de Erdek-Bandırma üst yolunda meydana geldi, ticari taksi tek taraflı kaza yaptı.

Yaşar Mehmet Akif Ertan