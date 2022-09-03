Merseyside derbisinde gol sesi çıkmadı

Premier Lig'in 6. haftasında Merseyside derbisinde Everton ile Liverpool, Goodison Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakada iki takım da birçok pozisyondan yararlanamazken, maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Ligde son iki maçından galip ayrılan Liverpool berabere kalarak bu serisini bitirdi. Jürgen Klopp'un öğrencileri bu sonuçla puanını 9'a çıkardı. Bu sezon daha galibiyetle tanışamayan ev sahibi Everton'ın ise kötü gidişatı devam etti. Frank Lampard'ın takımı ligde oynadığı 6 müsabakada 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle 4 puan topladı. Liverpool gelecek hafta evinde Wolverhampton ile mücadele edecek. Everton ise Arsenal'e konuk olacak.

Oğuzhan Ort