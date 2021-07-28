Mersin Aydıncık'ta iki orman yangını

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Aydıncık ve Gülnar ilçeleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Pempecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın bölgesine gönderilen bir yangın söndürme helikopteri ile karadan da arazöz, iş makineleri ve Orman Bölge Müdürlüğü işçilerinin, yangını söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü. Yangın dolayısıyla yüzlerce hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü bildirildi.

Bir orman yangını daha çıktı

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Aydıncık ve Gülnar ilçeleri arasındaki ormanlık alanda öğlen saatlerinde yangın çıktı. Pempecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale edilirken, Bozyazı'nın Narince ile Kömürler Mahallerinin bulunduğu bölgede de orman yangını çıktı.

Orman yangının kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Buradaki söndürme çalışmalarına vatandaşların da destek verdiği ifade edildi.