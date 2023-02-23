Mersin Limanı'nda 'kontrollü kapı giriş sistemi'ne geçildi

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği'nin (MIP) resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 11 ilde büyük yıkıma yol açan ve bölgeyi de etkileyen deprem felaketinin ardından alınan tedbirlerle, bölge ve ülke ticaretinin devamlılığını sağlama gayreti içerisinde olunduğu belirtildi. Liman rıhtım ve sahalarının en üst düzeyde kullanılmasının yanında, mevcut dış sahalarla, başvuruları yapılan ve sürecin sonuçlanması beklenilen ilave dış sahalarla da hizmet vermeye devam edildiği vurgulanan açıklamada, "Bu çerçevede şimdiye kadar alınmış önlemlerin yanında, kapasitemizi daha verimli kullanabilmek için aşağıdaki önlemler 23 Şubat saat 12.00'den itibaren ivedilikle devreye alınacaktır. Bu çerçevede ihracat dolu kapı girişler için gemi önceliğine göre kontrollü kapı giriş sistemine geçilecektir. Hangi gemilerin kapı girişe açık olduğu her gün saat 11.00'de web sitemiz rıhtım planı sekmesinde güncellenecektir. Kapı giriş durumu açık olmayan gemiler için dolu konteyner kapı girişi mümkün olmayacaktır. Soğutuculu ve IMDG dolu konteynerlerin kapı girişleri normal seyrinde devam edecektir" denildi.

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