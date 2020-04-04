Mersin Limanı'ndaki bir gemide 47 kilo 800 gram kokain ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu, Güney Amerika-Ekvator'da bulunan uluslararası büyük çapta kokain ticareti yapan bir şahsın, Türkiye'de bir takım kişilerle irtibat halinde olmak suretiyle, limanda bulunan yasal yüklerin arasında ve konteynerlerin soğutucu bölümlerine yerleştirdiği uyuşturucuyu nakletmek için bazı görevlilerle irtibat halinde olduğu tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin Limanı'ndaki bir gemide yapılan aramada, gemide bulunan konteynerin soğutucu kısmındaki doğal boşluklar içerisinde, 40 paket halinde 47 kilo 800 gram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili aranan 5 şüpheliden biri Kocaeli'nde diğeri ise Mersin'de yakalanırken, firari 3 şüphelinin arandığı bildirildi.