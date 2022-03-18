İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mersin merkezli 2 ilde PKK operasyonu: 6 gözaltı

Mersin merkezli 2 ilde PKK operasyonu: 6 gözaltı
Mersin merkezli 2 ilde PKK operasyonu: 6 gözaltı

Mersin merkezli 2 ilde düzenlenen PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda, 10 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Mersin merkezli 2 ilde PKK operasyonu: 6 gözaltı - Tıkla İzle

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgüt adına Suriye'de faaliyet gösterdikten sonra Mersin'e gelerek sivil yaşantılarını sürdüren bazı şüphelilerin, silahlı faaliyet yürüten örgüt mensuplarıyla ilişki ve irtibatlı oldukları belirlendi.

Devam eden soruşturma kapsamında, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü, yüceltici ve destekleyici mahiyette sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptığı tespit edilen 9'u Mersin'de, biri Diyarbakır'da olmak üzere 10 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin desteği ile gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, Y.Ş., E.Ç.K., A.A., F.J., B.A., İ.E. adlı 6 şüpheli gözaltına alınırken, K.B., S.F., H.İ. ve A.N. isimli 4 şüphelinin ise firari olarak arandığı bildirildi.

İLGİLİ HABER
İzmirde terör propagandası yapanlara operasyon İzmir'de terör propagandası yapanlara operasyon
İLGİLİ HABER
İstanbulda PKK/KCKya yönelik operasyon: 10 gözaltı İstanbul’da PKK/KCK’ya yönelik operasyon: 10 gözaltı
İLGİLİ HABER
İstanbulda 9 milyon liralık vurgun yapan çeteye şafak operasyonu İstanbul’da 9 milyon liralık vurgun yapan çeteye şafak operasyonu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.