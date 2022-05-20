Mersin merkezli 8 ilde dev operasyon: 56 gözaltı kararı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet alan şahısları takibe aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Mersin merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak ve Kahramanmaraş'ta 40 adres, 56 şüpheli belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı.

Yaklaşık 300 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adresler de aramalar yapıldı.

Koray Ünlü

