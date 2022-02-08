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Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Mersin merkezli 2 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün Suriye uzantısı YPG üyesi olduğu iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı - Tıkla İzle

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK'nın Suriye uzantısı YPG'ye üye olan ve bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüten şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Mersin ve Gaziantep'te 5 şüpheliyi belirleyen ekipler, eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonda 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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