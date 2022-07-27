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Mersin merkezli 'Umut Tacirleri' operasyonunda 10 gözaltı

Mersin merkezli 'Umut Tacirleri' operasyonunda 10 gözaltı
Mersin merkezli 'Umut Tacirleri' operasyonunda 10 gözaltı

Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen "Umut Tacirleri" adlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin merkezli 'Umut Tacirleri' operasyonunda 10 gözaltı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Türkiye'de sığınmacı konumunda bulunan göçmenlerin Avrupa ülkelerine gitmek için organizatörler ile anlaşma yaptıkları, organizatörlerin Mersin'de ve çevre illerdeki göçmenleri deniz yoluyla Avrupa'ya göndermeye çalıştıkları tespit edildi. Mersin, Antalya, Hatay, İstanbul, İzmir, Muğla ve Uşak'ta 15 şüpheliyi belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. 200 polisin katılımıyla "Umut Tacirleri" adı verilen şafak operasyonunda ekipler 10 şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Koray Ünlü

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