Mersin Şehir Hastanesi, 3 yılda yaklaşık 9 milyon hastaya hizmet verdi

3 Şubat 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 374 bin 813 metrekarelik alanda 3 blok ve bin 300 yatak kapasitesi ile sadece Mersin değil, çevre illerdeki vatandaşlara da hizmet veriyor.

“7,5 milyondan fazla vatandaşımızı ayaktan, 1,2 milyondan fazla vatandaşımızı yatarak tedavi ettik”

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Bahar Aydınlı, hastanedeki gelişmeleri ve hedeflerini İHA muhabirine anlattı. Hastanenin, Mayıs 2018'de ‘eğitim ve araştırma' unvanını aldığını belirten Başhekim Aydınlı, “Artık 3'üncü basamak hastaneyiz, tıbbi imkanların bize el verdiği bütün işlemleri, tahlil ve tedavileri hastanemizde yapabiliyoruz” dedi.

Yakın zamanda 3'üncü yıllarını tamamladıklarını vurgulayan Aydınlı, “Açılıştan bugüne kadar 7,5 milyonun üzerinde vatandaşımızı ayaktan, 1 milyon 200 binin üzerinde vatandaşımızı da yatarak tedavi ettik. Ayrıca 250 binin üzerinde ameliyat yaptık ve bunların yaklaşık 8 bin 500'ü de özellikli işlem dediğimiz ve 3'üncü basamak olduktan sonra uyguladığımız işlemler ve ameliyatlar. Biz, sağlık hizmeti sunucusu olarak buradayız. Bizden sağlık hizmeti almak isteyen tüm vatandaşlarımıza kapımız açık. Mersin ve çevre illere hizmet vererek giderek artan talebi karşılamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Hastanemize her gün 20 bin kişilik küçük bir kasaba giriş-çıkış yapıyor”

Hastanede, şirket çalışanları dahil 5 binin üzerinde çalışan bulunduğunu dile getiren Aydınlı, “Bunun 2 bin 700'den fazlası devlet, yaklaşık 2 bin 400'ü de şirket çalışanı. Günlük 12 bine yakın poliklinik başvurumuz var. Bin 300 yataklı olduğumuzu da düşünürseniz, 5 bin çalışan ve gelen hasta sayısıyla birlikte yaklaşık 20 bin kişi giriyor, 20 bin kişi çıkıyor. Bir küçük kasaba giriş-çıkış yapıyor aslında hastanemize” ifadelerini kullandı.

Akademisyenler ve 450'nin üzerinde hekimle hizmet verdiklerini kaydeden Aydınlı, yan dal branşları da olmak üzere hemen tüm branşlarda hekimleri olduğunu söyledi. Aydınlı, hastanede bulunmayan çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı, çocuk üroloji uzmanı, çocuk genetik uzmanı ve sitopatoloji uzmanının da yakın zamanda göreve başlayacağı bilgisini verdi.

“İnme Merkezimiz tescil aldı. 7/24 hizmet veren bir kalp merkezimiz ve el cerrahisi hizmetimiz var”

Mersin'de el cerrahisi olan tek kamu hastanesi olduklarının altını çizen Aydınlı, “El cerrahisi, ortopedi üzerine yapılan bir yan dal ve çok özellikli; kopan uzuvların yerine dikilmesinde başrol oynuyorlar. Bizim bir el cerrahımız var. Bu açıdan da kendimiz şanslı görüyoruz. Yakın zamanda İnme Merkezimiz tescil aldı. Beyin kanaması ya da damarın tıkanmasıyla ortaya çıkan felç tablosunda, ilk 6 saat içerisinde damardan kan sulandırıcı ya da girişimsel işlemle beyin damarlarına işlem yapılmaya uygun hasta bize ulaşırsa, biz o hastayı felç olmaktan kurtarmaya çalışıyoruz. Ayrıca, 7/24 hizmet veren bir kalp merkezimiz var. 7/24 anjiyo hizmeti, kardiyolojik tüm girişimsel işlemleri, kalp pilleri takılmasından TAVI (transkateter aort kapak implantasyonu) uygulamalarına ve kalp cerrahisine kadar tüm işlemleri yapabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Obezite Merkezi ile cerrahiye gerek kalmaksızın kilo verdirebildiklerine işaret eden Başhekim Aydınlı, 3 ayda 38 kilo veren hastaları olduğunu, ekstra herhangi bir ücret talep etmediklerini; sadece devletin önerdiği ücreti aldıklarını söyledi. Aydınlı, alternatif tıpta da akupunktur, proloterapi, hacamat gibi işlemleri uyguladıkları GETAT biriminin artık aktif olduğunu dile getirdi.

Hastaneye çevre illerden çok yoğun bir hasta akışı olduğunu ifade eden Aydınlı, “Hastalarımız özellikle kardiyoloji ve onkolojide isme geliyor. Onkolojide bir hekimimiz akıllı immünoterapi yapıyor. Akıllı immünoterapi, kişinin genetiğine uygun olan kemoterapiyi vermektir. Biz akıllı immünoterapi uygulayabiliyoruz. Bunu duyan vatandaşlarımız başka illerden bize geliyorlar” dedi.

“Böbrek transplantasyonu için yola çıktık”

Önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi planladıkları projeleri ve hedeflerini de anlatan Başhekim Aydınlı, teknik altyapısını tamamladıktan sonra yakın zamanda excimer hizmeti vermeye başlayacaklarını kaydederek, şunları söyledi:

“Excimer kamuda yok, özel hastanelere gidiyordu vatandaşımız ve farklı fiyatlara maruz kalıyorlardı. Biz bakanlığın bize öngördüğü fiyat tarifesi üzerinden excimer hizmetini vermeye yaklaşık 1 ay sonra başlayacağız. Çok da önemli olacak, çünkü bu konuda ciddi bir başvuru var.”

Hedeflerinden birinin de organ nakli olduğunu belirten Aydınlı, “Biz transplantasyon için yola çıktık. 2018 yılında 8 ilin içinde bulunduğu Adana Bölge Merkezinde donör çıkarmada biz birinci olduk. Bakanlığımız tarafından da ‘çok iyi bir donör potansiyeliniz var, artık transplantasyon hazırlıklarınızı yapabilirsiniz' denildi. Hazırlıklarımız böbrek transplantasyonu yönünde. Bununla ilgili eğitimlerimizi başlattık, altyapımızı kurmaya çalışıyoruz. Tabi ki bu uzun vadeli ama planlı; bu sene içerisinde bu planlamayı tamamlamayı hedefliyoruz. Tescil süreci tamamlandığında bu hizmeti de Mersin halkına sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki süreçte yatarak iyot tedavi merkezini de aktive etmek istediklerini kaydeden Aydınlı, tüp bebek merkezi ile ilgili bakanlığın öngörüsünü beklediklerini ifade ederek, “Çocuk kalp-damar cerrahisinde de ikinci hekimimiz aramıza katılmak üzere. O katıldıktan sonra pediatrik kalp-damar cerrahisi vakalarını da yapmak istiyoruz. Bunun için de gerekli altyapıyı hazırlayacağız” diye konuştu.

Öte yandan, Şehir Hastanesinde tedavi hizmeti alan hastalar ise gerek hekim gerek sağlık çalışanı gerekse diğer hizmetler açısından memnuniyetlerini dile getirdiler.

Kıymet Gökçe-Koray Ünlü