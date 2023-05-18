İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mersin Serbest Bölgesi'ndeki yangın kontrol altına alındı

Mersin Serbest Bölgesi'ndeki yangın kontrol altına alındı
Mersin Serbest Bölgesi'ndeki yangın kontrol altına alındı

Mersin Serbest Bölgesi'nde bir çerez deposunda çıkan yangın, yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Depoda soğutma çalışmaları devam ederken, bazı çalışanlar hafif yaralandı.

Mersin Serbest Bölgesi'ndeki yangın kontrol altına alındı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Mersin Serbest Bölgesi içerisindeki bir kuruyemiş deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, iş yerinin tamamında etkili oldu. Yangına Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile polis TOMA araçlarıyla müdahale edildi. Yaklaşık 3 saat boyunca deponun 4 yanından müdahale eden ekipler, başka bir iş yerine sıçramadan yangını kontrol altına aldı. Yangında soğutma çalışmaları devam ederken, bazı çalışanlar çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Havadan da görüntülenen bölgeden yoğun duman çıktığı gözlendi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

Koray Ünlü-Güray Gürdal
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.