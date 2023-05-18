Mersin Serbest Bölgesi'ndeki yangın kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Mersin Serbest Bölgesi içerisindeki bir kuruyemiş deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, iş yerinin tamamında etkili oldu. Yangına Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile polis TOMA araçlarıyla müdahale edildi. Yaklaşık 3 saat boyunca deponun 4 yanından müdahale eden ekipler, başka bir iş yerine sıçramadan yangını kontrol altına aldı. Yangında soğutma çalışmaları devam ederken, bazı çalışanlar çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Havadan da görüntülenen bölgeden yoğun duman çıktığı gözlendi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

Koray Ünlü-Güray Gürdal



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