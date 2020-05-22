Mersin, sivrisinekleri "lepistes balıklarıyla" yenecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek mücadelesinde lepistes balıklarının kullanılacağı bir projeyi hayata geçirdi. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan proje, sulama havuzlarına bırakılacak lepistes balıklarının, sivrisinek larvalarıyla beslenerek büyümelerinin önüne geçmesini içeriyor. Avrupa Birliğine (AB) de sunulan proje, kimyasal kullanımının önüne geçmesi dolayısıyla çevreci olması açısından da dikkat çekiyor.

Başkan Seçer, ilk balıkları sulama havuzuna bırakarak mücadeleyi başlattı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, merkez Mezitli ilçesinde tarım alanlarının yoğun olarak yer aldığı Eskiköy Caddesi üzerinde bulunan bir sulama havuzunda projeyi başlattı. Başkan Seçer, bir üreticiye ait olan sulama havuzuna iki poşet lepistes balığı bırakırken, balıkların hemen havuzdaki larvaları yemeye başlamaları dikkat çekti.

“Pilot çalışmada, hiçbir kimyasal kullanmadan sivrisinekle mücadelede başarılı olduk”

Başkan Seçer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyle ilgili bilgi verdi. Daha önce projenin pilot çalışmasını yaptıklarını belirten Seçer, “Geçtiğimiz yıl 4 ayrı sulama havuzunda bir yıl boyunca bu balıkları takip ettik. Gerçekten başarılı bir sonuç alındı. Balıkların sivrisinek larvalarını yediklerini, onunla beslendiklerini gördük ve hiçbir kimyasal kullanmadan orada sivrisinekle mücadelede başarılı olduk. Çünkü lepistes balıkları bu görevi yerine getirdi. Şimdi bunu yaygınlaştırmak istiyoruz” dedi.

“Çevreyi kirletmekten ve milyonlarca lira değerinde kimyasal kullanmaktan kurtulmuş olacağız”

Hayata geçirdikleri uygulamanın, sivrisinekle biyolojik bir mücadele olduğunu vurgulayan Seçer, sivrisineğin bu bölgenin en önemli sorunu olduğunun altını çizdi. Sivrisinekle mücadelenin belediyeye önemli bir ekonomik yük getirdiğini ifade eden Seçer, “Diğer taraftan kimyasal kullanıyoruz, çevreyi kirletiyoruz. Önemli bir emek kaybı, yüzlerce personelimizi bu konuda seferber etmişiz, yüzlerce aracımız yine sinekle mücadelede çalışıyor. Bütün bunları biyolojik savaş yöntemiyle önleyebileceğimizi düşünerek bir proje geliştirdik. Şu anda AB'den de bu konuda fon alıyoruz, onun çalışmaları var” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yaklaşık 46 bin sulama havuzu olduğuna işaret eden Seçer, sivrisineğin de en çok durgun sularda, sulama havuzlarında ürediğini kaydetti. Seçer, “Bir bardak suda 6 bin sivrisineğin ürediğini düşünürseniz, bu göletlerin bize verdiği zararı tasavvur edebilirsiniz.

Bunları lepistes balıklarla yapacağımız biyolojik mücadelede disiplin altına alabiliriz diye düşünüyoruz. Birçok yönden de bize önemli katkılar sağlayacak. Milyonlarca lira değerinde kimyasal kullanmaktan ve çevreyi kirletmekten kurtulmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

“Kadın üreticilerin lepistes balığı üretmelerini sağlayarak istihdam oluşturacağız”

Projeyi istihdam oluşturacak bir çalışma olarak da değerlendireceklerini söyleyen Seçer, Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (Mersinden Koop) aracılığıyla 20 kadın üreticiye istihdam sağlayacaklarını kaydetti. Seçer, “AB projemizde bunu da işin içerisine koyduk. Kadın kooperatifimiz aracılığıyla 20 kadın üreticimize bu balıklardan verip üretmelerini sağlayacağız ve onlardan satın alacağız. Gelecek yıllarda diğer sulama göletlerine bu balıkları bırakmak istiyoruz” dedi.

Sivrisinekle mücadelede vatandaşlara da görev düştüğünü belirten Seçer, özellikle foseptikler, açık kanalizasyonlar, apartman altlarındaki bodrumların üreme için muazzam bir alan oluşturduğunu dile getirerek, böyle durumlarda dikkatli olmalarını ve kendilerine başvurmalarını istedi. Seçer, “Kendi ayağımıza sopa vurma gibi bir şey. Biz bunları önleyemezsek sivrisinekle mücadelede başarısız oluyoruz. Vatandaşlarımızın da duyarlı olmalarını istiyorum, su birikintisi bırakmasınlar, bu konuda bize yardımcı olsunlar” diye konuştu.

“Bizzat takip edeceğim”

Seçer, sulama havuzlarında gerçekleştirecekleri çalışmalarda, balıkların havuzdan alınacak suyla kaybolmamaları için üreticilerle işbirliği yapacaklarını da kaydetti. Bu çalışmayı çok önemsediklerini vurgulayan Seçer, “Bizzat ben de takip edeceğim, çünkü bölgemizin en büyük sorunu. Geçen yıl göreve geldiğimizde bu konuda çok şikayet alıyorduk, çünkü seçim tarihi itibariyle larva mücadelesinde gecikmiştik. Ama bu yıl zamanında başladık, yoğun bir larva mücadelesi var ve o şikayetler azaldı” ifadelerini kullandı.

Kıymet Gökçe - Koray Ünlü