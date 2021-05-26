Mersin Sorgun Barajı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Mersin'e yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarını içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Mersin ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyan DSİ, bu yöntemle tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa imkan sunuluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

“60 bin dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecek”

Mersin Sorgun Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Mersin'de bu yıl tamamlamayı hedeflediğimiz 4 barajdan biri olan Sorgun Barajı 9 köy ve 2 beldeyi kapsayan 60 bin dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecek, ayrıca kurulacak enerji santrali ile yıllık yaklaşık 38 milyon kilovat saat enerji üretimi sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

“Ülke ekonomisine yıllık 122 Milyon TL katkı”

Ulaşım yolları, vana odası ulaşım yolu, 586 metre uzunluğundaki derivasyon tüneli ve gövde dolgusunun tamamlandığını belirten Genel Müdür Yıldız, “2021 yılı sonunda su tutmayı hedeflediğimiz Barajda, dolusavak beton imalatlarına ve önyüz betonu için hazırlıklara devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 109 metre ve su depolama kapasitesi 53 milyon m 3 olan Mersin Sorgun Barajının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 122 Milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir” ifadelerine yer verdi.

Ömer Faruk Karataş