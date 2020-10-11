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Mersin Valiliğinden patlama açıklaması

Mersin Valiliğinden patlama açıklaması
Mersin Valiliğinden patlama açıklaması

Mersin Valiliği, kentte meydana gelen patlamada bir kişinin yaralandığını, olayla ilgili tahkikatın devam ettiğini açıkladı.

Mersin Valiliği, Mersin'in merkez Yenişehir ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi 20. Cadde üzerinde meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi 20. Cadde üzerinde bulunan boş bir arsa içerisinde basit bir patlama meydana gelmiş patlama esnasında kaldırım üzerinde yürüyen bir şahıs hafif bir şekilde yaralanmıştır. Konuyla ilgili her yönüyle tahkikat devam etmektedir" denildi.
Patlamada yaralanan Mahmut D.'nin (18) hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hüseyin Kar-Koray Ünlü
 

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