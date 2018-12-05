Mersin'de (6 ARALIK PERŞEMBE) okullar tatil mi? |Mersin'de okullar kaç gün tatil edildi? -ÖĞREN-

Mersin'de okullar tatil edildi. Mersin'de kuvvetli sağanak yağış ve beraberinde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Öğrenciler heyecanla okulların ne zamana kadar tatil edildiğini araştırmaya başladı. Peki Mersin'de okullar ne zaman açılacak? 6 Aralık Perşembe Mersinde okullar tatil mi? Hepsi haberimizde olacak...

Mersin'de okullar tatil edildi

Mersin'de kuvvetli sağanak yağış ve beraberinde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edilirken, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda Mersin ve çevresini etkileyecek yoğun sağanak yağış ve sel uyarısına istinaden, sağanak yağışın beraberinde getireceği olumsuzluklar ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi maksadıyla ilimiz genelinde 6 Aralık 2018 Perşembe günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine, yine aynı meteorolojik uyarı kapsamında, tüm ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelin 6 Aralık 2018 Perşembe günü 1 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

Mersin'de sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları uyarısı nedeniyle eğitim-öğretime 1 günlük ara verildiğini açıklayan Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya, öğrencilerden övgü dolu sözler geldi.

Okulların tatil edildiğini sosyal medya hesabı üzerinden de duyuran Vali Su'nun tweeti kısa sürede yüzlerce beğeni aldı. Tatile sevinen öğrenciler sosyal medyada Vali Su'ya övgüler yağdırdı.

Öğrencilerin, 'Ya sen nasıl bir kralsın', 'Böyle hareketleri sadece krallar yapar', 'Hayatımın tek aşkısın', 'Elin değmişken cumayı da tatil et be sayın valim' şeklindeki paylaşımları görenleri gülümsetti.