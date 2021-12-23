Mersin'de acil doktorunu darp ettiler!

Olay, Tarsus Devlet Hastanesi ek binada gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, anne C.Y., ateşlenen çocuğunu hastaneye getirdi. Acil pratisyen doktoru Hüseyin Akdoğan çocuğunu muayene etmeye başladı. Başka bir doktorun başka bir hasta hakkında fikir alışveriş yaptığı sırada anne C.Y. çocuğuyla ilgilenmesini istedi. 15 saniyelik aradan dolayı anne ile doktor arasında sözlü tartışma yaşandığı iddia edildi.

Aradan geçen 1 saat sonra C.Y.'nin eşi E.Y., doktor Akdoğan'ın muayene odasına gidip ilk olarak sözlü saldırıda bulundu. E.Y. ve yanında bulunan M.Y., Dr. Akdoğan'ı darp etmeye başladı. Güvenliklerin gelmesiyle kavga sona erdirildi.

15 saniyelik ara için darp edildiğini söyleyen Dr. Akdoğan, davacı olduğunu söyledi. Akdoğan, “Dün akşam hastanede, hasta muayene sırasında hekim arkadaşımım başka bir hasta ile ilgili fikir alışverişi yapmamız sebebiyle, hastanın muayenesini 15 saniye ara vermem nedeniyle hastanın velisi tarafından sözlü tacize uğradım. Yaptığı hareketin yanlış olduğunu, ayıp olduğunu kendisine belirttim. Başka bir hastanın hastalığı üzerinde sadece 15 saniyelik aksadığını, yaptığı hareketin yanlış olduğunu söyleyip, muayenesini tamamlayıp, reçetesini yazıp taburcu ettim. Yaklaşık 1 saat sonra çocuğun muayene ettiğim çocuğun babası olduğu, sonra öğrendiğim Erkan Yılmaz isimli şahıs polikliniğime geldi. Önce bana küfür etmeye başladı, ‘eşime terbiyesiz diyemesin' diyerek sen kimsin diyerek darp etmeye başladı. Yüzümde ve omuzlarında 2 şahıs tarafından darp edildim. Şikayetçi oldum. Beyaz kod verdim, olay şuan savcılıkta” dedi.

Gözaltına alınan 2 kişi tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Ersoy Yalçın



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