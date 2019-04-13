Mersin'de araç çaldı, Adana'da ölü bulundu

Olay, TAG otoyolu Ceyhan istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarsus otoyolunda 33 APH 11 plakalı aracını refüje çarpan M.T. kazanın ardından kendisine yardıma gelen H.M. adına kayıtlı 33 RS 799 plakalı aracı çalarak kaçmaya başladı.

Daha sonra otobanda çalıntı otomobille Ceyhan istikametine giden M.T. otoyol üzerinde ölü bulundu. Otoyoldan geçen sürücüler M.T.'nin cansız bedenini görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çalıntı otomobilde inceleme yaptı. M.T.'nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Serhat Dumandağ

