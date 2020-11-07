Mersin'de armut ağaçları Kasım ayında çiçek açtı, üretici şaşkın

Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'nde meyve yetiştiriciliği yapan üreticilerden Tuncay Sarıkaya, hava şartlarından bitkilerin etkilendiğini belirtti. Sarıkaya, "Armut hasadı haziran ve temmuz ayı gibi bitiyordu. Hava sıcak gittiğinden ağaçlarımız bir yandan çiçek açtı, bir yandan meyve verdi. Ağaçlar havaların sıcak ve kurak gitmesinden dolayı şaşırdı. Kasım ayındayız, sıcak bir hava var. Hava şartlarından dolayı böyle bir olayla karşılaştık" dedi.

"Bu hiç görülmemiş bir durum"

Üreticilerden Metin Özsu da "Kasım ayında bulunmaktayız. Normalde armut nisan ayında çiçek açar, haziran ve temmuz ayında hasadı gerçekleştirilir. Fakat buradaki mevsimsel değişiklikler ve havanın kurak gitmesinden dolayı bitkilerimizde ani değişiklikler olmaya başladı. Geçen 3 gün içerisinde yağan yağmurlardan sonra bitki yeni değişikliklerle birlikte çok miktarda çiçek açmaya ve meyve vermeye başladı. Bu da hiç görülmemiş bir durum" dedi.

"Bitkiler yalancı bahara aldandı"

Böyle bir duruma daha önce rastlamadıklarını ifade eden Özsu, "Bu bir yalancı bahar mevsimi gibi görünüyor. Bitkilerde ona aldandı, öyle zannediyoruz" diye konuştu. Özsu, hava şartlarındaki dengesizlik sebebiyle bazı ağaçların çiçek açarken, bazılarının meyve vermeye başladığını kaydetti.

Yalancı bahardan arılar da nasibini aldı. Açan çiçeklere konan arılar adeta bayram etti.