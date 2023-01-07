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Mersin'de asayiş operasyonu: 25 gözaltı kararı

Mersin'de asayiş operasyonu: 25 gözaltı kararı
Mersin'de asayiş operasyonu: 25 gözaltı kararı

Mersin'de çeşitli suçlara karışan şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. 25 şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken, özel harekat polisleri adreslere tek tek girdi. Şüpheliler gözaltına alınırken, bazı evlerin dışında güvenlik kameraları bulunması dikkat çekti.

Mersin'de asayiş operasyonu: 25 gözaltı kararı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen asayiş olaylarının önlenmesi, faillerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kasten yaralama, yağma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçlarını organize olarak işleyen 25 şüpheli tespit edildi. Kimin geldiği görmek için bazı evlerin dışında güvenlik kameraları olduğu görülürken, adreslerde çok sayıda silah da ele geçirildi. Ayrıca şahıslardan bazılarının geçtiğimiz günlerde adliye bahçesinde silahlı çatışmaya giren şüpheliler olduğu öğrenildi. Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Koray Ünlü
 

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