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Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 4 şehit

Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 4 şehit
Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 4 şehit

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 asker şehit oldu.

Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 4 şehit - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için Manisa'nın Alaşehir ilçesinden yola çıkan Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait sürücüsü öğrenilemeyen 45 KA 4777 plakalı otobüs, Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 4 asker şehit oldu. 

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada açıklamada, “İlimiz Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; ilk belirlemelere göre 4 askerimiz şehit olmuş, 2 otobüs şoförü ise hayatını kaybetti. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz” denildi.

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