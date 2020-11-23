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Mersin'de aynı aileden 3 kişi Covid-19'a yenik düştü

Mersin'de aynı aileden 3 kişi Covid-19'a yenik düştü
Mersin'de aynı aileden 3 kişi Covid-19'a yenik düştü

Mersin'in Tarsus ilçesinde aynı aileden 3 kişi, birkaç gün arayla Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus ilçesinde emlakçılık yapan Murat Karabulut, bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı  Korona virüs testi pozitif çıkan Karabulut, tedavi altına alındığı Tarsus Devlet Hastanesinde 13 Kasım'da hayatını kaybetti. Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan anne Fadime Karabulut da birkaç gün sonra Covid-19 semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı. Testleri pozitif çıkan anne Karabulut da yaşamını yitirdi.

Covid-19 nedeniyle iki ferdini kaybeden Karabulut ailesinden bugün bir üzücü haber daha geldi. Covid testleri pozitif çıkarak Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan abla Selda Karabulut'ta hayatını kaybetti.

Ersoy Yalçın
 

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