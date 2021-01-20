İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı

Mersin'de bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı
Mersin'de bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı

Mersin’de, mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine harekete geçen belediye ekipleri, bir evden 5 kamyon çöp çıkardı. Ekipler, çöpleri temizlemek için saatlerce uğraştı.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Batıkent Mahallesi'nden gelen ‘çöp ev' şikayetleri üzerine ekipler harekete geçti.

Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine 2654 numaralı sokakta bulunan söz konusu evde inceleme yapan ekipler, yalnız yaşayan bir kişinin 10 yıldır sokaklardan topladığı çöpleri evin içerisinde ve bahçesinde istiflediğini tespit etti.

Halk sağlığını tehdit eden ve görüntü kirliliği oluşturan evin temizlenmesi için kolları sıvayan Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde evde tahliye ve temizlik işlerine başladı.

Çöpleri tahliye etmek ve evin etrafını temizlemek için saatlerce uğraşan ekipler, evden 5 kamyon çöp çıkardı. Kamyonlara yüklenen çöpler sokaktan uzaklaştırılırken, çöplerin temizlenmesiyle başta çocuklar olmak üzere mahalle sakinlerinin sağlığını tehlikeye düşüren görüntü ortadan kaldırılmış oldu.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.