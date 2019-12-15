Mersin'de bir köpek sezaryenle 16 yavru doğurdu

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mut ilçesinden gelen hamile köpek ihbarı üzerine harekete geçen Tarımsal ve Veterinerlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, doğum yaptıracak kimse olmadığı için alınması istenilen 'kurt melezi' cinsi köpeği Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirdi.

Doğum sancısı çeken köpeği gözlem altına alan ekipler, doğum anı gelen ancak yavru sayısı fazla olduğu için kendi kendine doğum yapamayan köpeği sezaryenle doğuma aldı. 2 saat süren operasyonla bir batımda 16 yavru dünyaya getiren köpek, hem doğum yaptıran veteriner hekimlere hem de Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne bir ilki yaşatmış oldu.

Sağlık durumu iyi olan ve 'Bereket' ismi verilen köpeğin yavrularından 6'sı doğum sırasında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Geriye kalan 10 yavru ise veteriner hekimlerin ilgisi ve sevgisi ile hem besleniyor hem de bakımları yapılıyor. Doğumun sezaryenle gerçekleşmesinden dolayı annenin sütünün geç geleceğini söyleyen veteriner hekimler, yavruları sütle besleyip, annesinin yokluğunu aratmıyor.

“16 yavru barınağımız için bir ilk”

Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük, “Yaklaşık 13 yıldır bu barınakta çalışıyorum, ilk defa 16 tane yavrunun dünyaya geldiğine tanıklık ettim. Sayı olarak ender görülen bir rakam. Daha önce en fazla 12 yavru doğurtmuştuk. Ama 16 tane benim için de, barınağımız için de bir ilk. Operasyon bizi zorladı ama yavruların sesleri, bağırışları bizi mutlu etmeye yetti, bütün yorgunluğumuzu aldı. Çok mutluyuz” dedi.

“Minik yavruları yarım saatte bir sütle besliyoruz”

Asıl işin doğumdan sonra olduğunu ifade eden Cücük, hayatta kalan yavruların sağlıklı bir şekilde büyümesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Cücük, “Bizim işimiz asıl bundan sonra başlıyor. Anne sezaryenden çıktı, sütü biraz geç gelecek. O yüzden minik yavrularımızı doğduğundan beri yarım saatte bir sütle besliyoruz. Anne kendine gelene kadar bu şekilde besleyeceğiz" diye konuştu.

Anne köpeğin bir an önce gücünü toparlayabilmesi ve yavrularına daha rahat süt verebilmesi için kalsiyum takviyesi yapılıyor.