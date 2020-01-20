Mersin'de bir otomobilde 117 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ve Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmada, Tarsus ilçesi Adana-Mersin Otoyolu batı gişelerinde takibe alınan bir araç durdurularak arama yapıldı. Narkotik köpeği vasıtasıyla yapılan aramada, araç içerisindeki 2 şahıstan birinin üzerinde 117 adet extacy hap ile aracın sağ ön tarafında esrar içiminde kullanılan ve 'kova' tabir edilen 0.5 litre şişe ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.