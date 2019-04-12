Mersin'de DAEŞ operasyonu: 8 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, DAEŞ terör örgütü şüphelilerinin kentteki yapılanmalarının önlenmesi ile eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, aralarında terör örgütüne istihbarat topladıkları ve göç destek komitesinde görev aldıkları tespit edilen, terör örgütü içerisinde aktif görevde bulunan ve aktif eylemlere katılan Suriye uyruklu 8 şüpheli, bu sabah gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve bulundukları yerlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.