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Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 13 gözaltı

Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 13 gözaltı
Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 13 gözaltı

Mersin polisi, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 13 zanlının yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenledi.

Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 13 gözaltı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 13 şüpheliyi belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat polislerinin de desteğiyle kent merkezinde 8, Tarsus'ta 3 adrese şafak operasyonu düzenleyen ekipler, belirlenen bazı şahısları gözaltına aldı. Polislerin adreslerde aramaları devam ederken, suç unsurlarına da el konuldu.

Koray Ünlü
 

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