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Mersin'de denizde kadın cesedi bulundu

Mersin'de denizde kadın cesedi bulundu
Mersin'de denizde kadın cesedi bulundu

Mersin’in Erdemli ilçesinde deniz içerisinde fark edilen bir kadın cesedi sahil güvenlik ekibi tarafından sudan çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, bir yazlık sitede görevli Erkan Maralı, Limonlu Mahallesi'ndeki halk plajında deniz yüzeyinde bir ceset olduğunu fark etti. Arkadaşlarına haber veren Maralı, deniz yüzeyinde gördüğünün bir ceset olduğundan emin olunca jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri sahilde güvenlik önlemi alırken, sahil güvenlik botundaki ekipler de cesedi denizden alıp sahile çıkardı. Sahilde bulunan eşyalardan yola çıkan güvenlik güçleri cesedin Gülşen Çelen (35) adlı kadına ait olduğunu belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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