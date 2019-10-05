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Mersin'de DGH operasyonu: 8 gözaltı

Mersin'de DGH operasyonu: 8 gözaltı
Mersin'de DGH operasyonu: 8 gözaltı

Mersin'de üniversitede faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi'ne (DGH) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Firari 5 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalarda, DGH adına Mersin Üniversitesi (MEÜ) içerisinde faaliyet yürütüp, eleman temin ettikleri tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonlarda 8 kişiyi gözaltına alırken, firari 5 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor.

Operasyonlarda şüphelilerin evinde yapılan aramalarda dijital materyaller, çok sayıda örgütsel kitap ve doküman ele geçirildi.

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