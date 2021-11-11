Mersin'de dolandırıcılara şafak operasyonu: 15 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları dolandıran şahısları takibe aldı. 8 aylık bir çalışma sonucunda merkez ilçeler ve Tarsus'ta sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları özendirerek yatırım danışmanlığı, sanal para ve iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 15 kişi belirlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu yapan ekipler, 15 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarında çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin hesap hareketlerinde yapılan incelemede 3 milyon liralık para trafiği olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.