İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de drone destekli trafik denetimi

Mersin'de drone destekli trafik denetimi
Mersin'de drone destekli trafik denetimi

Mersin'de Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve belediye ekiplerince drone destekli müşterek trafik denetimi yapıldığı bildirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, il genelinde Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında karayolunda yük taşıyan araçlara yönelik takoğraf kullanımı, çalışma/dinlenme süreleri, alkol ve mali sorumluluk sigortası konularında denetim yapıldı. Yapılan denetime jandarma, emniyet, karayolları ve belediye personeli katıldı. Ekipler ayrıca denetim esnasında havadan drone ile kontrol yaptı. Denetim ekibi yük taşıyan araç sürücülerine, kendilerinin ve diğer yol kullanıcılarının can güvenliğini sağlamak için trafik kurallarına uymaları konusunda gerekli uyarılarda bulundu.

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