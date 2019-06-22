İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de 'ebabil' operasyonu

Mersin'de 'ebabil' operasyonu
Mersin'de 'ebabil' operasyonu

Mersin'de 4 katlı bir binanın son katında yuvasının girişinde asılı kalan ebabil kuşunu, itfaiye ekipleri kurtardı.

Uçamayan ve yaralı olan ebabil kuşunu koruma altına alan ekipler, tedavi için Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yeni Mahallede bulunan 4 katlı bir binanın son kadında yuvasının girişinde asılı kalan ebabil kuşunu gören vatandaşlar, İtfaiye Daire Başkanlığını arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla ayağı ipe dolanan ve kopmak üzere olan kuşu kurtardı. Uçamayan ve yaralı olan ebabil kuşunu koruma altına alan ekipler, tedavi için Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim etti.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.