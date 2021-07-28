Mersin'de endişelendiren artış

Bir turizm kenti olan Mersin, pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte çevre illerden gelen vatandaşların akınına uğradı. Mersin'in denizi, kumu ve güneşinin çekimine kapılarak kente gelen çok sayıda vatandaşın yanı sıra Mersinlilerin de başta sahil olmak üzere cadde ve sokakları doldurması, vaka artışlarını beraberinde getirdi. Özellikle 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde sahillerde adım atacak yer kalmazken, bu durum da vaka artışlarına davetiye çıkardı. Covid-19'un Türkiye'de görüldüğü ilk aylarda uzun süre en az vaka sayısıyla gündeme gelen Mersin, bugün ise en çok vaka artışının yaşandığı iller arasında yer alıyor.

Mersin, en çok vaka artışı yaşanan 7'nci il

Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı güncel haftalık vaka haritasına göre, 17-23 Temmuz tarihleri arasında Mersin'de vaka sayısı 100 binde 109,65 kişiye yükseldi. Bir önceki haritada 100 binde 61,88 kişi olan vaka sayısı, Kurban Bayramı tatilini de içine alan son haritada 47,77 kişi daha arttı. Mersin, bu sonuçla vaka sayısı en çok artan 7'nci il oldu.



Kıymet Gökçe

